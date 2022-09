La Juventus questa sera affronterà il Benfica nella seconda gara del girone di Champions League. In campo alle 21 all'Allianz Stadium, ecco alcuni numeri su precedenti e incroci, da Juventus.com:"La Juventus ha vinto solo uno dei sei incontri con il Benfica in competizioni europee (1N, 4P): un successo 3-0 nei quarti di finale di Coppa UEFA nel 1992-93. La Vecchia Signora ha perso entrambi i precedenti incontri con il Benfica in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, due ko nelle semifinali del 1967-68.L'ultimo incontro tra Juventus e Benfica in una competizione europea risale alla semifinale di UEFA Europa League 2013-14, dove i portoghesi hanno avuto la meglio 2-1 on aggregate (2-1 in casa e 0-0 in trasferta a Torino)".