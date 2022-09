Domani sera la Juventus riceverà il Benfica all'Allianz Stadium e avrà l'imperativo di vincere. La posizione in classifica infatti non consente ai bianconeri ulteriori passi falsi, soprattutto dopo la sconfitta maturata alla prima giornata contro il Psg. Ma servirà anche per evitare un dato negativo mai arrivato precedentemente. In caso di sconfitta infatti la Juve ne farebbe due consecutive, un dato mai capitato precedentemente nella storia del club.