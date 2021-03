Domenica pomeriggio la Juventus riceve il Benevento per continuare la rincorsa alla vetta della classifica. Una partita nella quale, secondo Sky Sport, si rivedrà da titolare in Serie A dopo un mese e mezzo il vero regista della squadra bianconera: Arthur. Il brasiliano, infatti, è sceso in campo dal 1' per l'ultima volta il 6 febbraio nella vittoria contro la Roma. Dopo quel match, in campionato si è visto a singhiozzo, mentre ha giocato dall'inizio nella partita "inutilmente vinta" all'Allianz Stadium contro il Porto in Champions League.