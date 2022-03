Paulo Dybala e l'incontro fissato per il rinnovo. Da lunedì si saprà di più delle condizioni di Paulo e del suo futuro bianconero, perché la prossima settimana sarà l'inevitabile punto di svolta per la trattativa. "Tutte le parti in causa - scrive Tuttosport - sono piuttosto convinte di ritrovarsi attorno a un tavolo riunioni del quartier generale della Continassa dopodomani. Soprattutto, lo è la Juventus: che detta l’agenda".



CHI CI SARA' - Per la Juve l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il responsabile del mercato Federico Cherubini, oltre al vice-presidente Pavel Nedved, mentre all’altra parte Jorge Antun e Carlos Novel, che curano profilo e diritti di immagine di Dybala (Posto, comunque, che Dybala si sta affidando anche ad un altro agente internazionale). Cosa ci si attende? "La Juventus - si legge - avanzerà una offerta agli agenti di Dybala. Un quinquennale (o quadriennale con opzione per il quinto anno) a cifre molto simili a quelle del contratto di Dusan Vlahovic. Sette milioni di euro circa, netti, a stagione. Più vari premi legati al rendimento del giocatore (presenze, gol e assist) e agli obiettivi raggiunti dalla squadra stagione per stagione. In ballo c’è la vittoria dello Scudetto, la qualificazione agli ottavi di Champions League (e via a salire), la vittoria delle Coppe nazionali".