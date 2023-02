Quella di martedì sera contro la Salernitana sarà una sfida piuttosto particolare per la Juve e per tutto l'ambiente bianconero, che mai nella sua storia era arrivato a dover assistere ad uno 'scontro diretto' contro la squadra campana. Già, perche la drastica situazione di classifica vede la Vecchia Signora appena due punti sopra la squadra allenata da Nicola, con il grande rammarico che sarebbero potuti essere molti di più.- Si, perchè se consideriamo i 15 punti di penalizzazione inflitti a Madama, ora la Juve si troverebbe tranquillamente a giocarsi le carte per un posto in Champions, senza dover ricorrere all'unica speranza di vincere l'Europa League e sperare successivamente che dalla Corte d'Appello non arrivino sentenze più drammatiche. Dalle parti della Continassa sono si fiduciosi di vincere il ricorso, ma c'è anche la possibilità che vengano decurtati altri punti dalla classifica dei bianconeri. Per non parlare dei due che sono stati sottratti nella sfida di andata proprio contro la Salernitana, quando al minuto numero 94 Milik si vide annullare una rete sacrosanata e che avrebbe garantito 3 punti fondamentali ai suoi.- Era l'11 settembre del 2022 e la Juve al termine dei primi 45 minuti si trovava sotto per 0-2. Nella ripresa però entrò tutta un'altra squadra e prima Bremer, poi Bonucci, hanno rimesso in equilibrio le sorti della gara, fino a quando a pochi secondi dallo scadere l'attaccante polacco realizzava quello che sarebbe stato il gol vittoria. Sarebbe, appunto, se non fosse che dalla sala VAR si sono completamente scordati la posizione e la presenza in campo di Antonio Candreva, annullando di fatto la rete per fuorigioco, con l'ex calciatore di Juve e Lazio che teneva in gioco praticamente tutti. Di li a poco arrivarono anche i rossi allo stesso Milik per essersi tolto la maglietta e a Max Allegri per le rabbiosi proteste. Questa volta però sarà diverso, perchè l'allenatore livornese non potrà contare sulla presenza del suo scudiero (Milik), assente per infortunio, ma potrà però fare affidamento su 'nuove' e importanti risorse che all'andata erano assenti.