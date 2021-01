Dovrebbe essere ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà l'esterno statunitense Bryan Reynolds alla Juventus. Il calciatore del Dallas si trasferirà temporaneamente al Benevento perchè i bianconeri hanno esaurito gli slot per extracomunitari. A ribadire che la chiusura della trattativa è vicina è la Gazzetta dello Sport: "Oggi potrebbe essere il giorno di Bryan Reynolds, terzino destro che gioca in Mls a Dallas: arriverà in prestito (obbligo di riscatto sui 7 milioni) e la Juve lo parcheggerà a Benevento, perché non ha più slot per gli extracomunitari".