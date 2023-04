Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche dell'imminenteal Collegio di Garanzia del, in programma il 19 aprile, dove si avrà il verdetto sulladi 15 punti inflitta ai bianconeri. Ecco il suo commento: "Per il 19 pensavo a Bonucci, che ha quel numero! Come lo viviamo? Serenamente. Ci siamo fatti una bella corazza. Perché siamo concentrati sulle partite singole e sugli obiettivi. In questo momento è il Sassuolo. Poi siamo a 4 punti dall'Atalanta, al netto dei 15 punti, abbiamo una squadra da prendere. Il Bologna dietro e cercare di prendere l'Atalanta, poi ci sarà lo scontro diretto. Ma 27 punti sono tanti, facciamo un passo alla volta. Siamo fiduciosi, lavoriamo tutti i giorni per migliorare quello che c'è da migliorare".