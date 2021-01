Nel mercato della Juventus tiene sempre banco il caso Khedira, separato in casa da tempo ed in cerca di una nuova sistemazione. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro del tedesco: “In casa Juve la storia di Sami Khedira è accompagnata da un autentico contro alla rovescia. Mancano offerte formali per il tedesco, anche se appare impossibile che resti a Torino, vista la sua caratura internazionale. Dopo anni di gioie questo legame è una sofferenza. E i puntigli ormai appaiono prevalenti”.