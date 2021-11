Juan Cuadrado è uno dei giocatori più importanti della Juventus, che nella lunga attesa di costituire un ciclo di nuovo vincente coi suoi giovani, continua ad aggrapparsi ai suoi leader. Come l'esterno colombiano, giocatore maturo e tecnico, in grado anche di risolvere all'ultimo secondo gare delicate come quel famoso derby col Torino di sei anni fa e il match con la Fiorentina di sabato. Il rinnovo di contratto è dietro l'angolo per Cuadrado: come conferma Sky Sport,