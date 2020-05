La data è fissata sul calendario di più di una squadra: il 31 maggio scade il diritto di riscatto che il Psg può esercitare per Mauro Icardi. Il giocatore, in tal caso, farebbe le valigie e ritornerebbe a Milano, all'Inter. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, anche la Juventus, al pari dell'Inter, spera nel riscatto dei parigini, dal momento che la trattativa sarebbe decisamente più agevole: i bianconeri, infatti, potrebbero mettere sul piatto Alex Sandro o Douglas Costa come contropartite tecniche. Per questo, comunque, bisognerà aspettare e Paratici incrocia le dita affinché il 31 maggio porti qualche notizia positiva in più.