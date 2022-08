Conto alla rovescia per gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Angel, dopo il problema muscolare all'adduttore che gli ha impedito di essere in campo contro la Sampdoria. Venerdì scadranno i 10 giorni comunicati ufficialmente dalla Juventus prima che il Fideo venga rivalutato dallo staff medico per stabile più precisamente i tempi di recupero.