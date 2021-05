Tra i tanti elementi in discussione in casa Juventus c’è anche la dirigenza, capeggiata da Fabio Paratici. Molto, ma non tutto, dipenderà dalla qualificazione in Champions League, da cui passeranno le sorti del futuro della squadra bianconera. Il direttore generale potrebbe subire il vento del cambiamento, anche se al momento Agnelli non ha deciso nulla in merito e nel frattempo è stato fatto il nome di Giuntoli, ds del Napoli.