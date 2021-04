2







di Cristiano Corbo

Un attimo. E Cristiano Ronaldo, di testa, ha salvato il salvabile, compreso il destino di Andrea Pirlo. Ancorato alla panchina della Juventus, ma non per questo saldo al comando della squadra. Il casting per il futuro, insomma, resta aperto. Anzi: apertissimo. Nel mentre, si proverà a compattare l'ambiente e a non perdere di vista l'obiettivo: con il Napoli ci si gioca tutto e non si potrà sbagliare neanche un pensiero, figurarsi un appoggio. APPESO A UN FILO - Pirlo dovrà affidarsi totalmente alla sua squadra, che pure ha palesato gli stessi problemi e le identiche difficoltà viste durante una stagione più che sfortunata. No, neanche la scoppola con il Benevento ha dato una scossa: ecco perché la situazione dell'allenatore resta maggiormente in bilico, e ad ora tutto pende verso un addio a fine stagione. Napoli permettendo, comunque. Nel bene (vittoria, ma schiacciante) e nel male (pari o sconfitta). Nella peggiore delle ipotesi, quella di un tracollo, separarsi immediatamente può diventare più di una semplice opzione.