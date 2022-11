La Juve continua a seguire con molta attenzione la questione legata ai terzini, con diversi nomi che fanno al caso della Vecchia Signora. In questo senso, resta viva la pista che porta ad Odriozola, in uscita dal Real. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola proseguono infatti i contatti tra i bianconeri e i Blancos, con Madama che prende tempo anche per valutare le altre ipotesi.