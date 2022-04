Vi ricordate la famosa richiesta da 100 milioni che Lotito fece per Milinkovic Savic? Sembra un'altra vita. Eppure... Eppure il mercato continua a mettere di fronte Juventus e Lazio, e nel mezzo c'è il centrocampista classe 1995 che intriga, piace, farebbe fare nettamente il salto di qualità alla squadra bianconera. Che pensa al Sergente per aiutare a migliorare il livello di gioco.



LE ULTIME - Come racconta Calciomercato.com, il gigante della Lazio è stato accostato a tutti i top club d'Italia e d'Europa. Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus sono le squadre che hanno il nome del serbo sul proprio taccuino. Tutte lo vogliono, ma chi se lo prende? Chi tirerà fuori 60-70 milioni di euro: gli ultimi contatti, in ordine di tempo, che il suo agente Mateja Kezman ha portato avanti sono quelli con la Juventus. I bianconeri la prossima estate si rinforzeranno con almeno un nuovo centrocampista e il nome del serbo è sottolineato nella lista dei dirigenti juventini. Discorso diverso solo se la Lazio dovesse aprire all'inserimento di eventuali contropartite tecniche, una soluzione che a Torino accoglierebbero più che volentieri.