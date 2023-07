Nell'ultima settimana, il nome di Frank Kessie è stato accostato alla Juventus, con il club bianconero che si è avvicinato in maniera sensibile al calciatore. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero stati compiuti passi importanti, in maniera tale da poter definire l'operazione a stretto giro di posta. Resta però da trovare la formula giusta per convincere il Barcellona.