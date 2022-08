In casa Juve si continuano a portare avanti le ultime trattative messe in piedi nei giorni precedenti, con quelle legate ai trasferimenti di Paredes e Rabiot su tutti. La chiave sta infatti nel passaggio del francese al Manchester United, grazie al quale verrebbe finazniato il colpo che porterebbe l'argentino sotto la Mole. Proprio per questo continuano i contatti tra i dirigenti della Continassa e i Red Devils, con entrambi i club che hanno fretta di chiudere.