A una settimana dalladi 15 punti inflitta per il, non si placa ladei tifosi dellache si è concretizzata attraverso la disdetta degli abbonamenti alle pay tv, quale forma di dissenso e allontanamento "da tutto ciò che circonda il calcio". Su Twitter, non a caso, è ancora in tendenza l'hashtag, anche se in questa fase è ancora impossibile quantificare delle cifre ufficiali, che potrebbero essere rese note tra circa un mese.