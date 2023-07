Continua la preparazione delladove nella notte tra giovedì e venerdì affronterà il Milan per la prima amichevole stagionale dopo il forfait del Barcellona pochi giorni fa. Doppia seduta di allenamento per la squadra di Massimiliano Allegri, che, racconta Sky Sport, è apparso molto coinvolto.Ancora lavoro a parte peche, riferisce Tuttosport, si divide ancora tra palestra e esercizi a corpo libero. Per l'attaccante serbo invece, notizie positive visto che ha cominciato ad accelerare un po' con la corsa; prossimo step, tornare a disposizione insieme al gruppo. Difficile comunque che possa scendere in campo contro il Milan. La coppia d'attacco provata da Allegri è stata Chiesa-Kean.