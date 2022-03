Fabio Miretti è un centrocampista classe 2003 con il bianconero impresso nel petto. Fabio è nato a Pinerolo, nel torinese. Calcisticamente muove i primi passi prima nell'Auxilium Saluzzo e poi nel Cuneo. Approda in bianconero nel 2011. La favola di Miretti inizia con l'esordio nella Juventus dei grandi quella di Massimiliano Allegri nella gara di Champions League contro il Malmoe. Seppur sono pochissimi i minuti messi a sua disposizione.



PRIMAVERA O UNDER 23 - Il percorso di Fabio però inizia nella formazione Primavera di Madama allenata da Andrea Bonatti. Fino al salto di categoria trasferendosi nell'unser 23 di Lamberto Zauli. Suo però il gol nella sfida di Youth League al Liverpool che vale ai bianconeri l'accesso alle final four di Nyon. Una favola per il giocatore che è tifoso della Juventus da sempre. Nella scorsa stagione 6 gol e 4 assist per il talento cresciuto nella Juventus.



OGGI - La favola di Miretti prosegue ed arriviamo a oggi. Per Fabio Miretti arriva anche la rete in Nazionale su calcio di rigore nella sfida tra la formazione Under 19 azzurra e la Finlandia. Un momento d'oro quello di Miretti che ora prosegue il suo cammino in bianconero e c'è già chi si lascia andare a paragoni, forse un po' azzardati definendolo "il nuovo Marchisio".