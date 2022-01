13









Anno nuovo, problemi vecchi per la Juve. Che nella prima gara del 2022, quella contro il Napoli, non è riuscita a segnare più di un gol, rimediando a stento allo svantaggio nonostante i numerosi tiri verso la porta di Ospina. Sì, almeno ci ha provato. Magra consolazione, però, tanto più se si pensa che giovedì sera, tra primo e secondo tempo, Massimiliano Allegri ha schierato tutto il potenziale offensivo a disposizione (eccetto Kaio Jorge), contro un avversario decisamente rimaneggiato. La rete è arrivata da Chiesa, il cui rientro dall'infortunio è stato salutato, non a caso, come una benedizione: è stata la 28esima stagionale per la Juve in 20 partite, numeri che parlano di un bottino decisamente povero, inferiore a quello di ben dieci squadre del campionato italiano (per esempio il Sassuolo è a 31, l'Empoli a 33 e il Verona a 36).



La mancanza di Ronaldo, insomma, continua a farsi sentire: Morata e Dybala hanno segnato cinque gol a testa, Kean tre, Chiesa due e Bernardeschi uno, mentre Kulusevski è ancora fermo a zero. La somma porta il numero a 16. Lo stesso di Vlahovic, poco superiore a quello di Immobile (14). Per non parlare del centrocampo, il reparto su cui Allegri contava per provare ad incrementare i numeri di un attacco rimasto improvvisamente orfano del suo bomber più prolifico, e che invece si è fatto vivo praticamente solo con Cuadrado, già a quota quattro, e McKennie, a segno due volte. Un problema di uomini, ma anche di interpretazione della partita. La Juve, con 300, è quinta per tiri totali (98 in porta) ma seconda per tiri fuori (132): manca, insomma, di lucidità negli ultimi metri, perchè i suoi attaccanti sono abituati a partire lontano dall'area avversaria.



Per trovare una Juve che a questo punto della stagione aveva realizzato meno reti bisogna tornare indietro all'annata 1999-2000, con 26. Quella squadra, con Ancelotti in panchina, riuscì comunque a chiudere il campionato seconda, alle spalle della Lazio. Altri tempi, altro calcio. Continuare su questi ritmi, oggi, appare praticamente insostenibile...