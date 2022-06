L'attaccante esterno è stato individuato, scelto, corteggiato. Anche se alle proprie condizioni. Ma prima di virare su altri obiettivi, la Juve continua a giocare la partita per Angel Di Maria in attesa di una sua risposta definitiva, comunque nella speranza che sia positiva. Per il resto c'è comunque un attacco che ha bisogno di altri rinforzi. Perché a parte Dusan Vlahovic e il rientrante (ma con prudenza) Federico Chiesa, ci sono solo punti interrogativi: Moise Kean è sul mercato nonostante l'accordo vincolante con l'Everton, Alvaro Morata tornerà almeno momentaneamente all'Atletico Madrid, Kaio Jorge non è nemmeno contato nel roster bianconero. Serve quindi almeno un attaccante, con la Juve che nel frattempo ha aperto il casting per il vice-Vlahovic, che dovrà essere un giocatore di sicuro affidamento e che all'occorrenza possa anche giocare insieme al serbo. Mentre tiene viva la pista Gabriel Jesus, ben altro profilo, in uscita dal Manchester City ma su cui c'è l'Arsenal in pole position ormai da tempo. Tornando al vice-Vlahovic, chi può essere il profilo giusto? Max Allegri non avrebbe dubbi: servirebbe Olivier Giroud. Che però dal Milan non si muove, allora prosegue la caccia a “un Giroud”. Sempre che ci sia.





