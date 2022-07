La caccia al vice Dusan Vlahovic è sempre aperta e la Juventus, anche in questo caso nel segno dei desiderata di Massimiliano Allegri, spinge per il croato. Ieri il direttore sportivo Federico Cherubini ha avuto nuovi, interessanti contatti per il rossoblù, ed è in pressing. Il 33enne è allettato all’idea di siglare quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera con una big del calcio internazionale, anche se a Bologna non vorrebbero privarsi di lui. Come riporta Tuttosport, al di là delle valutazioni economiche, una chiave può essere rappresentata dalle contropartite tecniche: Danielepiace al Bologna ed è un'opzione per la difesa. Nuovi contatti nei prossimi giorni.