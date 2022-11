Con i Mondiali che hanno preso il via, le squadre di club stanno già pianificando quella che sarà la ripresa dei campionati, rivolgendo più di qualche attenzione anche aldi gennaio. In casa Juve si continua a cercare un terzino destro che possa agire al posto di Juan Cuadrado, apparso in vistoso calo rispetto alle annate precedenti e con un futuro ancora tutto da decidere. I nomi più gettonati portano sempre adel Real e adella Roma, che al momento risultano essere anche le situazioni low cost alla portata di Madama.- Per quanto riguarda l'ex Viola non è complicatissimo raggiungere un accordo con gli spagnoli, dato che fino a questo momento Odriozola non ha disputato neanche un minuto in stagione. I bianconeri vorrebbero adottare la pista del prestito e da Madrid fanno sapere che se ne libererebbero quasi a costo zero. Ma Madama prende tempo e cerca di valutare anche oltre opzioni, come quella del giallorosso Karsdorp, 'fuggito' da Roma dopo l'episodio avvenuto con Josè Mourinho. Qui però la situazione è differente, perchè i giallorossi non fanno sconti e lo lascerebbero partire solo a fronte di una cessione definita.- Ecco perchè in casa Juve si continuano a monitorare anche altri obiettivi e di nomi ne circolano molti. Dadel Lione adell'Eintracht, fino a Badiashile del Monaco, la Vecchia Signora continua ad agire su diversi fronti.