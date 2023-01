La Juve sta lavorando da giorni per cercare di mettersi subito alle spalle la batosta di Napoli e ripartire con il piede giusto nell'ottavo di finale della Coppa Italia, in programma giovedì contro il Monza. Ma è anche tempo di pensare al mercato, o meglio, di intervenire. Già, perchè di nomi ce ne sarebbero molti, così come diversi sono anche i reparti da perfezionare e sistemare in vista del finale di stagione, ma soprattutto di quella che verrà. A necessitare maggiormente sono entrambe le corsie esterne, dato che sia Cuadrado, sia Alex Sandro, sono ormai prossimi all'addio. Dall'esterno del Benfica, fino alla rivelazione, ecco nelladi seguito tutti gli obiettivi monitorati dalla Juventus.