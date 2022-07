Sembra quasi essere del tutto ultimata la nuova Juve che vedremo nella prossima stagione, ma quasi sicuramente dovremo aspettarci altri colpi da qui alla chiusura del mercato. Ci sono ancora diversi reparti che devono essere perfezionati e tra questi anche il parco attaccanti che, ad oggi annovera solamente Moise Kean e Dusan Vlahovic. Ecco perchè, i profili messi sotto osservazione dalla Vecchia Signora sono diversi e tutti portano a dei candidati che conoscono benissimo la Serie A. Le preferenze sono infatti Nicolò, Markoe soprattutto Alvaro, da sempre pallino fisso di Max Allegri.- Già, proprio lo spagnolo è la priorità del club della Continassa e il suo feeling con Vlahovic lo si è notato già negli ultimi 4 mesi dello scorso campionato. L'ostacolo maggiore però è rappresentato dal muro alzato dall'che, non sarebbe intenzionato a scendere dalla soglia dei 35 milioni pattuiti inizialmente per il riscatto. Inoltre, stando a quanto riportato da Sky Sport in questi istanti, non ci sarebbero segnali di apertura alla cessione da parte degli spagnoli. Questo però non impedirà a Madama di provare fino all'ultimo ad inisistere ad oltranza, arrivando magari ad ottenere la fumata bianca, o meglio: 'bianconera'.