La Juve resta sempre attiva sul mercato e uno dei profili finiti nella lista di Paratici e Cherubini è quello del laterale dell'Udinese Nahuel Molina. Con l'ormai certa partenza di Alex Sandro infatti, i bianconeri necessitano di un terzino e il giocatore friulano rispecchia a pieno l'identikit seguito da Madama. Qui però c'è da fare i conti anche con la forte concorrenza dell'Atletico Madrid che, da tempo è sulle tracce dell'argentino. Ovviamente, nel caso in cui questa operazione non dovesse andare in porto, la Vecchia Signora avrebbe altre alternative su cui scommettere.