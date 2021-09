Troppi gol subiti. Altri due anche a. Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, Allegri ha ancora molto lavoro da fare: la sua formazione subisce troppi gol,Di fatto, un girone intero senza tenere la porta inviolata.Non solo: la squadra si fa rimontare sistematicamente. E' successo ieri così com'è successo contro l'Udinese, contro il Napoli e pure contro il Milan.Per fortuna della dirigenza, non occorre pensarci. Tra condizione fisica e un pizzico di fortuna, a galla sono comunque riemersi tutti i problemi della squadra. E continua l'allarme in difesa, certificato dai numeri...