Sembra passata un'eternità dall'ultimo big match vinto dallaE in effetti, calcisticamente parlando è così perchéOvvero dal 15 maggio 2021, quando i bianconerii prossimi avversari della Juve. Sulla panchina c'era ancora Andrea Pirlo e mentre la Juve si giocava l'accesso alla Champions League, la squadra, allora allentata da Antonio Conte, aveva già festeggiato la vittoria dello scudetto. Una vittoria quindi che va pesata in quanto le motivazioni erano chiaramente differentiUn dato che pesa sempre di più e che diventa più pesante nelle teste dei giocatori e dei tifosi con il trascorrere del tempo.Ormai non può essere più un caso ma un comprovato limite di questa squadra, incapace nell'ultimo anno e mezzo di saper dare una vera svolta alla stagione. E una vittoria contro l'Inter domenica sera non solo interromperebbe questa striscia negativa ma potrebbe diventare il simbolo del riscatto bianconero. Tante volte negli ultimi mesi la Juve si è trovata di fronte a questa opportunità senza mai riuscire a coglierla. Tra due giorni l'ennesima occasione, 535 giorni dopo l'ultima volta.