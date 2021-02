Non solo l'Under 23. Non solo lo stadio di proprietà e altre idee all'avanguardia. Dalla scorsa estate la Juventus ha intrapreso il progetto Futsal, che prevede un allenamento a settimana di "calcio a 5" per le formazioni giovanili bianconere. Un'iniziativa portata avanti sul campo dall'ex grande giocatore di futsal Alessio Musti. La Juve stasera ha pubblicato sui propri canali ufficiali una serie di foto dagli allenamenti odierni di futsal, nei quali Musti ha lavorato con le squadre Under 17 e Under 9. Piccoli e giovani juventini crescono... tecnicamente!