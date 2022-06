La Juve resta sempre vigile sul mercato, soprattutto in virtù delle numerose trattative che devono ancora essere definite in maniera ufficiale. Una di quelle che sembra essere più percorribile è quella legata all'esterno del Genoa Andrea Cambiaso, corteggiato da Madama già da diverso tempo. Stando a quanto riportato anche dalla versione odierna del Corriere dello Sport, la Vecchia Signora continua il pressing asfissiante per il rossoblù, anche e soprattutto per le posizioni in bilico di Alex Sandro e di Luca Pellegrini.