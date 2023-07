"Il fuso orario non ferma il mercato della Juve". Apre così la Gazzetta che spiega come Cristiano Giuntoli negli Stati Uniti stia lavorando sempre con il suo braccio destro Giovanni Manna, che è rimasto in Italia, al fine di sistemare la rosa bianconera. E così i dirigenti bianconeri insistono per Franck Kessie. Una trattativa a oltranza con i discorsi con il Barcellona che avanzano spediti e l’ottimismo cresce. L’annullamento dell’amichevole tra Juve e Barcellona - si legge - ha fatto saltare l’incrocio in campo di Santa Clara, ma il pressing sull’ex milanista continua e con i catalani c’è un’intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: affare da 10-15 milioni. La Juve prima ha la necessità di fare spazio con gli addii di Zakaria (West Ham) e McKennie (Borussia Dortmund, Galatasaray), ma occhio a Paul Pogba.