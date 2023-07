La Juve continua la sua preparazione negli USA, ma al suo rientro in Italia dovrà risolvere diverse situazioni riguardanti il futuro di alcuni giocatori. Tra questi c’è anche il nome di Fabio Miretti, il quale è finito da tempo nel mirino del Monza. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club brianzolo starebbe spingendo sull’acceleratore per prelevarlo in prestito.