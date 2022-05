La Juventus per il dopo Chiellini ha individuato come sostituto ideale Gabriel dell'Arsenal. Come riporta Tuttosport la richiesta dei Gunners è di 50 milioni di euro, cifra che Federico Cherubini starebbe cercando di far abbassare. La contropartita ideale che i bianconeri stanno provando ad utilizzare è quella di Arthur. Le due parti sono al lavoro.