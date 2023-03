La condizione fisica, ora, sembra esserci, ma il gol continua a non arrivare. Dura da un mese, in campionato, il digiuno di Dusan, che anche all'Olimpico contro laè stato il meno brillante dei suoi, complice anche la "gabbia" costruita da Josè Mourinho che lo ha fatto marcare a uomo da Chriscon l'indicazione agli altri due centrali di raddoppiare in caso di necessità. Il risultato? Il serbo non è mai arrivato al pallone, nonostante gli sforzi profusi dai compagni - e in particolare da Filip- per provare a servirlo.Secondo l'analisi di Tuttosport, quindi, dietro alle difficoltà dell'ex Fiorentina c'è forse una, una sorta di "blocco" che non gli consente di lasciare il segno come vorrebbe, con tutti i malumori del caso. Il gioco della squadra, poi, effettivamente non lo aiuta, ma un progressivo cambio di sistema potrà realizzarsi solo con il pieno recupero di elementi chiave come Federicoe Paul. Vlahovic, però, allaserve ora. E per "ora" si intende innanzitutto giovedì, contro il. Dusan deve tornare ad essere decisivo, e farlo il prima possibile.