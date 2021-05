1









Quale sarà il futuro di Joaquin Correa? Il Tucu ha una clausola da 80 milioni di euro, ma alla Lazio ne basterebbero ampiamente anche la metà. Il suo agente da gennaio si sta informando in Premier League e sembrerebbe essersi intrattenuto in qualche discorso col Liverpool. Il principale club interessato a Correa in Serie A è la Juventus.