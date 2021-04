Su chi punterà la Juventus per rinforzare il reparto offensivo? Tuttosport ha analizzato le strategie della dirigenza bianconera: “Intanto la Juventus continua a valutare i propri attaccanti, a partire da Alvaro Morata. Sicuramente lo spagnolo non verrà acquistato a titolo definitivo, però i dirigenti bianconeri valutano ancora la possibilità di prolungare il prestito per altri 12 mesi versando 10 milioni nelle casse dell’Atletico. Attesa anche sul rinnovo di Dybala, che potrebbe entrare in qualche scambio di alto profilo: attenzione al Psg e a Mauro Icardi. Antenne dritte anche sugli svincolati Olivier Giroud e Sergio Aguero. Sull’argentino, almeno per il momento, sono segnalate in vantaggio Barcellona e Psg”.