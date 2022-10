La pausa per ilsarà decisiva per la stagione della, iniziata non nel migliore dei modi ma comunque non ancora completamente compromessa, almeno ad oggi e soprattutto sul fronte campionato. Dal momento in cui la Continassa si svuoterà per le tante partenze in direzione Qatar, Massimilianoe i componenti del suo staff avranno infatti la possibilità di lavorare sulla squadra dal punto di vista atletico, tecnico, mentale e tattico con tutti coloro che resteranno, dagli azzurri ai giovani non nazionali fino a gente come Juan(apparso nettamente in difficoltà finora), Federicoe forse anche Paul, alla luce del recentissimo problema alla coscia. In tutto 15 giocatori, con i quali si potrà anche allestire una formazione credibile per disputare amichevoli che consentano di mantenere il ritmo partita.Come scrive Tuttosport, inoltre, per quanto sia difficile pronosticare l'andamento del torneo iridato,, quando il tecnico potrebbe ritrovare circa la metà degli uomini arruolati per il Mondiale: verso il 13 del mese, concluse anche le vacanze, potrebbero infatti tornare i polacchi Wojcieche Arek, i serbi Dusane Filip, e lo statunitense Weston, mentre prima di Natale, causa probabile incrocio in semifinale, sarebbe la volta dei brasiliani (, forse anche Gleison) o degli argentini (Angele Leandro); gli ultimi saranno probabilmente i sudamericani che l'avranno spuntata e i francesi, o il solo Adriennel caso in cui Pogba non dovesse farcela.