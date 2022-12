Ne mancano tre:che arriverà domani, poi gli argentini campioni del mondoe Diche varcheranno i cancelli della Continassa il 2 gennaio. Gruppo quasi al completo, quindi, per Massimilianoche continua il percorso di preparazione in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio quando lascenderà in campo contro laPer la prima trasferta del 2023, però, è probabile che nella lista dei convocati non compariranno tre pedine importanti per Allegri. Chi non ci sarà di sicuro è Paulche si allena ancora a parte e prosegue il percorso di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio. Ieri visite al JMedical per, oggi allenamento personalizzato anche per lui che dalla ripresa degli allenamenti non si è mai allenato in gruppo e ha saltato i test amichevoli contro Arsenal e Rijeka. Lavora da solo anche Dusan: l’infiammazione pubalgica continua a dare fastidio e l’inizio del 2023 pare essere in salita anche per lui.