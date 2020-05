Iniziano gli allenamenti della Juve alla Continassa. Questa mattina sono arrivati i primi calciatori della Juventus tra cui Adrien Rabiot, risultato negativo al doppio tampone al pari di Gonzalo Higuain che come il francese ha avuto il via libera per riprendere gli allenamenti con il resto della squadra a partire dalla giornata di oggi. Al centro tecnico bianconero sono attesi anche i tre brasiliani: Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo che hanno trascorso i 14 giorni di isolamento al J Medical ed hanno terminato ieri il periodo di "quarantena".



Seguono aggiornamenti