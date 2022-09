Non era partito benissimo, il pomeriggio della Juventus all'U-Power Stadium. Soprattutto nella curva ospite, i bianconeri sono stati contestati dai supporters giunti in Lombardia per assistere al match. Dopo i soliti cori, volti a indicare anche ai giocatori di tirare fuori gli attributi,Dopo il gesto del difensore brasiliano, la curva ha deciso di tornare a supportare i bianconeri, più fiduciosi nei confronti della squadra. Così Danilo ha 'salvato' i compagni ancor prima della tempesta: ora tocca al campo far ricredere completamente i tifosi della Juventus.