Entusiasmo ma anche contestazione oggi durante l'allenamento alla Continassa. Tra i tifosi presenti fuori dai cancelli della Continassa, ce n'è uno che è passato in macchina con finestrini abbassati e ha strillato: "Ridateci i soldi, bastardi!". Contestazione isolata, per esprimere il suo disappunto sul discorso relativo ai rimborsi per gli abbonati e ai biglietti "saltati" per colpa del virus che ha costretto la Juve a giocare a porte chiuse. Un problema che riguarda tutti i club di Serie A, e che dovrà essere risolto il prima possibile.