Come racconta Gazzetta, i rilievi dellasono stati condivisi dal collegio sindacale, che ha presentato una relazione dettagliata nella cui conclusione però si legge che «nonostante tali rilievi e fermo suggerito approfondimento agli amministratori, ritiene comunque che tali rilievi consentano di esprimere un parere favorevole all’approvazione del bilancio». Il nodo riguarda l’ormai arcinota manovra stipendi contestata dalla Procura di Torino, che ha fatto richiesta di rinvio a giudizio per 12 persone più la Juventus (tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene e l’ex Paratici) per manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, emissione di fatture false e ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.