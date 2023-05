Ieri sera contro il Milan laha confezionato la decima sconfitta stagionale. Un dato incredibile: i bianconeri non venivano sconfitti per dieci volte dalla stagione 2010/2011 quando alla guida della Vecchia Signora c'era GigiProprio ad assistere a questa sconfitta, l'ennesima, sugli spalti dell'Allianz Stadium si è rivisto Antonio, tecnico Salentino senza una squadra da qualche mese che ha definitivamente fatto ritorno nella sua casa a Torino.A volte ritornano, si pensi all'Allegri-bis, ma questo può essere anche il caso di Antonio Conte? I tifosi, considerato che la posizione di Max alla guida della Vecchia Signora non sembra essere così salda, hanno iniziato immediatamente a sognare un ritorno del tecnico salentino sulla panchina della Juventus. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Stampa al momento la Juve non starebbe valutando un possibile ritorno del tecnico salentino sulla panchina.