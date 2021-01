Sono tanti i nomi che stanno circolando in orbita Juventus per la famigerata quarta punta, tassello mancante nell’organico a disposizione di Andrea Pirlo. Negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Divock Origi, chiuso al Liverpool, ma ci sarebbe anche un altro club di Serie A. Come riporta Calcioemercato.com, anche l’Inter è alla ricerca di una nuova punta e il belga, connazionale di Lukaku, troverebbe gradimento dalle parti di Appiani Gentile. Inoltre, il Liverpool potrebbe aprire al prestito, formula vantaggiosa per questo periodo storico dopo i club non hanno grosso potere d’acquisto