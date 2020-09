Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Fiorentina. Nonostante un mercato molto attivo in entrata, in cui sono stati acquistati obiettivi che aveva richiesto, l'ex allenatore bianconero non nomina la parola scudetto: “Siamo state una delle ultime squadre a finire di giocare, sono molto soddisfatto dell’attitudine e della voglia che hanno dimostrato tutti i calciatori, siamo pronti ad iniziare un campionato difficile, come detto dal direttore, per tanti aspetti. Siamo sicuri di poter migliorare. La nostra ambizione deve essere quella di confermare la credibilità guadagnata lo scorso anno, in Italia e in Europa”.



VIDAL – “Sta bene è arrivato in buone condizioni fisiche, tatticamente è un calciaotore che ha giocato con me ma stiamo facendo cose nuove rispetto al passato, si sta inserendo bene, è molto intelligente, ha grande mentalità può fare tutto”​