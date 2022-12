Nientecon ilper Antonio, almeno per ora. Secondo quanto riportato dal Daily Star, il tecnico salentino ha rifiutato la prima offerta ricevuta dagli Spurs, che durante il Mondiale gli aveva formulato una prima proposta per il prolungamento di contratto con un aumento dell'ingaggio di oltre un milione di sterline all'anno. L'allenatore, accostato a più riprese anche alla, vorrebbe prima conoscere meglio i piani del club inglese per il futuro.