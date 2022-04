L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, dopo la vittoria contro il Newcastle, ha parlato di Dejan Kulusevski:



"Quando allenavo l’Inter ho provato a prenderlo, ma la Juventus si è mossa prima. Forse aveva più soldi di noi. Kulusevski deve continuare a giocare così ed ha solo 21-22 anni, è forte fisicamente ed è bravo tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro".