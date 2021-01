1









Diciamocelo: nel 4-2-4 di Conte c'entrava davvero poco. Anche per questo, come ricordato da Calciomercato.com, il primo approccio tra Conte e Pirlo non è stato dei migliori. Poi i due si ritrovarono, si presero, si scelsero, si rispettarono e si resero vincenti. Ma a volerlo, sin dall'inizio, era stata la dirigenza bianconera, con Pirlo estremamente motivato a riprendersi la sua rivincita sul Diavolo. No, all'inizio non c'era tutto quest'entusiasmo. "La Juve non è un centro di pensionati" il virgolettato che girava in ambienti bianconeri e affibbiato al tecnico pugliese, che voleva gente affamata per la sua Juventus. Un errore di valutazione: fu Pirlo a cambiargli la squadra.