Secondo gli inglesi del Sun, Antonionon sarebbe più gradito a una parte dello spogliatoio del, che avrebbe chiesto alla dirigenza l'esonero immediato. Gli Spurs sono reduci dal pareggio interno (3-3) contro il Southampton, che non è piaciuto nemmeno ai tifosi. Difficile, comunque, che il club inglese possa prendere decisioni drastiche nei suoi confronti in questa fase della stagione, piuttosto tutto si deciderà nei prossimi mesi. Il tecnico salentino, come noto, è spesso accostato anche alla